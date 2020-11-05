Протесты в США: в Портленд вошла Нацгвардия

В Портленд (штат Орегон) ввели Национальную гвардию США. В городе вспыхнули протесты после выборов президента США, задержаны уже как минимум 10 протестующих.
Об этом сообщает The New-York Times.
Накануне сотни людей прошли маршем по центру Портленда. Они несли таблички с надписями "Голосование окончено. Битва продолжается". Позже демонстранты собрались на отдельный митинг "Считайте каждый голос". Протестующие опасаются, что действующий президент и кандидат Дональд Трамп, который проигрывает в Орегоне, может помешать подсчету голосов.
Группа протестующих прошла через центр Портленда. Некоторые из участников марша начали бить окна и витрины зданий. Правоохранители начали преследовать демонстрантов, устроивших беспорядки. В итоге полиция задержала 10 человек.
National Guard has arrived and is now assisting the Unified Police Command (PPB, MCSO, and State Troopers). #Portland #portlandprotest #riot #protest #portlandprotest #antifa #BLM pic.twitter.com/1GqT2vzW0e— Independent Media PDX (@NDpendentPDX) November 5, 2020
Напомним, в США на фоне подсчетов голосов на выборах президента начались протесты. На улицы начали выходить люди с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.
Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке на акции протеста после выборов демонстранты устроили беспорядки. Полиция задержала не менее 20 протестующих.
Отметим, сейчас в США завершается подсчет голосов на выборах президента. Кандидат от демократов Джо Байден имеет небольшое преимущество, хотя за прошедшие сутки и Байден и Дональд Трамп сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах.