Протесты в США: в Портленд вошла Нацгвардия

Фото: нацгвардеец США (flickr.com/thenationalguard)

В Портленд (штат Орегон) ввели Национальную гвардию США. В городе вспыхнули протесты после выборов президента США, задержаны уже как минимум 10 протестующих.

Об этом сообщает The New-York Times.

Накануне сотни людей прошли маршем по центру Портленда. Они несли таблички с надписями "Голосование окончено. Битва продолжается". Позже демонстранты собрались на отдельный митинг "Считайте каждый голос". Протестующие опасаются, что действующий президент и кандидат Дональд Трамп, который проигрывает в Орегоне, может помешать подсчету голосов.

Группа протестующих прошла через центр Портленда. Некоторые из участников марша начали бить окна и витрины зданий. Правоохранители начали преследовать демонстрантов, устроивших беспорядки. В итоге полиция задержала 10 человек.

Напомним, в США на фоне подсчетов голосов на выборах президента начались протесты. На улицы начали выходить люди с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке на акции протеста после выборов демонстранты устроили беспорядки. Полиция задержала не менее 20 протестующих.

Отметим, сейчас в США завершается подсчет голосов на выборах президента. Кандидат от демократов Джо Байден имеет небольшое преимущество, хотя за прошедшие сутки и Байден и Дональд Трамп сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах.