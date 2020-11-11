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Штаб Трампа подал иск против результатов голосования в Мичигане

Мичиган, Среда 11 ноября 2020 23:29
Штаб Трампа подал иск против результатов голосования в Мичигане
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Штаб Дональда Трампа подал иск в суд штата Мичиган. Юристы президента США утверждают, что при подсчете голосов на выборах якобы были нарушения.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

В иске в частности содержатся данные о том, что при подсчете бюллетеней наблюдателям от демократов отдавалось предпочтение, подсчитывались бюллетени, поданные незарегистрированными избирателями, игнорировались некоторые представленные протесты.

Команда Трампа намерена убедиться, что итоги голосования в Мичигане не включают в себя поданные мошенническим или незаконным путем бюллетени для голосования.

Согласно данным телеканала, кандидат от демократов Джо Байден по результатам обработки 99% бюллетеней набрал в Мичигане 50,6% голосов, Трамп - 47,9%.

Напомним, по предварительным результатам, победу на президентских выборах в США одерживает Джо Байден. Он получает более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.

Как писало РБК-Украина, Трамп побеждает в штате Аляска, но это не поможет ему набрать необходимое для переизбрания количество голосов выборщиков.

Также сообщалось, что в штате Джорджия решили провести общий пересчет голосов на президентских выборах. Его будут проводить вручную.

По состоянию на сегодня, по данным CNBC, разрыв между демократом Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом в этом штате вырос до более 14 тысяч голосов. Всего посчитали уже почти 5 млн голосов.

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