Штаб Трампа подав позов проти результатів голосування в Мічигані

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Штаб Дональда Трампа подав позов до суду штату Мічиган. Юристи президента США стверджують, що при підрахунку голосів на виборах нібито були порушення.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

У позові, зокрема, містяться дані про те, що при підрахунку бюлетенів спостерігачам від демократів віддавалася перевага, рахували бюлетені, подані незареєстрованими виборцями, ігнорувалися деякі подані протести.

Команда Трампа має намір переконатися, що підсумки голосування в Мічигані не містять подані шахрайським або незаконним шляхом бюлетені для голосування.

Згідно з даними телеканалу, кандидат від демократів Джо Байден за результатами обробки 99% бюлетенів набрав у Мічигані 50,6% голосів, Трамп - 47,9%.

Нагадаємо, за попередніми результатами, перемогу на президентських виборах у США здобуває Джо Байден. Він отримує понад 270 голосів вибірників, чого достатньо для перемоги.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп перемагає в штаті Аляска, але це не допоможе йому набрати необхідну для переобрання кількість голосів вибірників.

Також повідомлялося, що в штаті Джорджія вирішили провести загальний перерахунок голосів на президентських виборах. Його будуть проводити вручну.

Станом на сьогодні, за даними CNBC, розрив між демократом Джо Байденом та чинним президентом Дональдом Трампом у цьому штаті зріс до понад 14 тисяч голосів. Всього порахували вже майже 5 млн голосів.