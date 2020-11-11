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Трамп побеждает на выборах на Аляске, но это не повлияет на итог, - CNN

Вашингтон, Среда 11 ноября 2020 18:31
Трамп побеждает на выборах на Аляске, но это не повлияет на итог, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп побеждает на выборах в штате Аляска. Он получит все три голоса выборщика, что все равно не позволит ему переизбраться.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что по результатам подсчета 75% бюллетеней Трамп набирает почти 57% голосов, его оппонент Джо Байден - 39%.

Отметим, на выборах в 2016 году Трамп на Аляске обошел с большим отрывом тогдашнего кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что победа в штате даст ему несколько голосов выборщиков, Трамп не сможет переизбраться на второй срок.

Аляска дает победителю голоса трех выборщиков.

Напомним, ранее избранный президент США Джо Байден назвал позором отказ Трампа признать свое поражение на выборах. По его мнению, необходимости в судебных разбирательствах нет.

При этом Байден в телефонных разговорах с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном уже обсудил украинский вопрос. В частности, речь шла о необходимости решения военного конфликта.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикивыборыДональд Трамп

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