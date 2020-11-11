ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Джорджии вручную пересчитают голоса на выборах президента

Джорджия, Среда 11 ноября 2020 22:01
В Джорджии вручную пересчитают голоса на выборах президента
Фото: Джо Байден и Дональд Трамп (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В американском штате Джорджия решили провести общий пересчет голосов на президентских выборах. Как отметил государственный секретарь штата Брэд Раффенспергер, перерасчет будут проводить вручную.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Штат будет сотрудничать с чиновниками округов, чтобы своевременно завершить подсчет голосов на выборах. Результаты голосования необходимо установить до 20 ноября.

"Поскольку разрыв между кандидатами не очень большой, то понадобится ручной пересчет голосов в каждом округе", - пояснил госсекретарь.

По состоянию на сегодня, по данным CNBC, разрыв между демократом Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом в этом штате вырос до более 14 тысяч голосов. Всего посчитали уже почти 5 млн голосов.

Напомним, по предварительным результатам, победу на президентских выборах в США одерживает Джо Байден. Он получает более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.

Как писало РБК-Украина, Трамп побеждает в штате Аляска, но это не поможет ему набрать необходимое для переизбрания количество голосов выборщиков.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Выборы в США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь