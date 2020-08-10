Штаб Тихановской заявил о победе на 20 участках в Минске и районе

Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил о ее победе на 20 участках в Минске в Минском районе. Однако в президентской гонке лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее штаб Тихановской заявил о ее победе на трех участках в Минске.

"В Минске на участке №51 Октябрьского района за Лукашенко - 394, за Тихановскую - 1226. Участок №70 Первомайского района - за Лукашенко - 686, за Тихановскую - 1023. Участок №37 Первомайского района - за Лукашенко - 297, за Тихановскую - 848", - сообщила журналистам представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова.

Ранее Тихановская заявила, что ее штаб будет ждать официальных результатов выборов главы государства.

Напомним, по данным экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов.