Штаб Тіхановської почав формувати раду щодо передачі влади

У штабі повідомили, що приймаються заявки від потенційних членів
Штаб головної опонентки чинної влади Білорусі Світлани Тіхановської приступив до формування координаційної ради для трансферу влади в країні. Не всі бажаючі увійдуть в його основний склад, але "всі зможуть ділитися ідеями".
Про це повідомила прес-служба штабу на своїй сторінці в одній з російських соцмереж.
У штабі повідомили, що приймаються заявки від потенційних членів.
"Ми починаємо формування координаційної ради. Це розширена робоча група найбільш шанованих членів суспільства, яка повинна обговорити і виробити безпечні та стабільні механізми для забезпечення трансферу влади", - наголошується в повідомленні.
Критерії для прийняття в координаційну раду:
Нагадаємо, ЦВК Білорусі відхилив всі скарги на результати виборів президента.
Раніше повідомлялося, що за результатами голосування президентом Білорусі обрали чинного лідера країни Олександра Лукашенка.