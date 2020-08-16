Штаб Тихановской хочет переговоров об отставке Лукашенко

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда президент Александр Лукашенко уйдет с должности.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Тихановская, которая находится сейчас в Литве, инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

"Мы готовы говорить с властями о том, как и когда Лукашенко уйдет с поста главы государства", - говорится в сообщении штаба.

Также в штабе отмечают, что с надеждой смотрят на мирные акции на улицах городов Беларуси, отмечая, что ужасы жестокого разгона силовиками участников протестов "никогда не должны повториться".

Напомним, ранее штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти.

Также РБК-Украина писало, что ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента.