ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Штаб подтвердил передачу тела погибшего на Донбассе военного

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 17:15
Штаб подтвердил передачу тела погибшего на Донбассе военного
Фото: передача тела (lug-info.com)

Также передали останки погибшего еще в 2014 году Сергея Тимощука

Украинской стороне сегодня передали тело погибшего на Донбассе бойца Максима Хитайлова. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня с временно оккупированной территории вернули тело бойца Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля.

"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинской стороне передали останки украинского военного Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году при выполнении боевых задач.

Штаб подтвердил передачу тела погибшего на Донбассе военного

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора расследует около 300 дел о военных преступлениях на Донбассе. С начала вооруженной агрессии на востоке Украины Офис генпрокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Отметим, Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины.

Боевики планируют проведение артиллерийских учений на Донбассе
Новости Украины Донбасспогибшиевоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь