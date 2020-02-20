Штаб подтвердил передачу тела погибшего на Донбассе военного

Фото: передача тела (lug-info.com)

Также передали останки погибшего еще в 2014 году Сергея Тимощука

Украинской стороне сегодня передали тело погибшего на Донбассе бойца Максима Хитайлова. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что сегодня с временно оккупированной территории вернули тело бойца Вооруженных сил Украины, который погиб в бою 18 февраля.

"Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинской стороне передали останки украинского военного Сергея Тимощука, который погиб в 2014 году при выполнении боевых задач.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генпрокурора расследует около 300 дел о военных преступлениях на Донбассе. С начала вооруженной агрессии на востоке Украины Офис генпрокурора передал в Международный уголовный суд 13 информационных сообщений о тяжелых нарушениях международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.

Отметим, Генассамблея ООН сегодня рассмотрит вопрос сохранения территориальной целостности Украины.