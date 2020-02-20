Штаб підтвердив передачу тіла загиблого на Донбасі військового

Фото: передача тіла (lug-info.com)

Також передали останки загиблого ще у 2014 році Сергія Тимощука

Українській стороні сьогодні передали тіло загиблого на Донбасі бійця Максима Хітайлова. Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні з тимчасово окупованої території повернули тіло бійця Збройних сил України, який загинув у бою 18 лютого.

"Зараз йде підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання і проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя", - йдеться в повідомленні.

Крім того, українській стороні передали останки українського військового Сергія Тимощука, який загинув у 2014 році при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора розслідує близько 300 справ про військові злочини на Донбасі. З початку збройної агресії на сході України Офіс генпрокурора передав в Міжнародний кримінальний суд 13 інформаційних повідомлень про тяжкі порушення міжнародного гуманітарного права в Криму і на Донбасі.

Зазначимо, Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України.