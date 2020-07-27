Штаб ООС уточнил информацию о новых обстрелах на Донбассе

После вступлению в силу режима прекращения огня на Донбассе зафиксировали один обстрел. Под огонь попали украинские позиции в районе Водяного Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что с начала текущих суток зафиксирован один обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Среди ночи противник из временно неподконтрольной Ужовки открывал огонь по позициям украинских воинов возле Водяного. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеского обстрела нет", - говорится в сообщении.

Еще один инцидент был зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью противотанковых гранатометов противник выполнил минирование украинских позиций.

РБК-Украина попыталось выяснить в пресс-центре ООС, являются ли вышеуказанные инциденты нарушением режима прекращения огня.

"Мы военные, констатируем открытие огня. Все остальное пусть дают комментарии люди, которые решали (договоренности - ред.). Мы - констатируем открытия огня", - сказали РБК-Украина в пресс-центре ООС.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что боевики на Донбассе после полуночи дважды открывали огонь.

Кроме того, украинская сторона подчеркивает, что новый режим прекращения огня не может запретить бойцам открывать ответный огонь, а реакция сил ООС в таких случаях будет мгновенной и решительной.