Штаб ООС обвинил боевиков в причастности к пожарам на Донбассе  

Причиной пожаров в Луганской области, по предварительной версии, могут быть поджоги со стороны боевиков. На это указывает характер распространения огня.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что к тушению пожаров привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных сил Украины, ГСЧС и других составных сил обороны.

"Характер возникновения эпицентров горения и распространения огня, по предварительной оценке, указывает на умышленный поджог со стороны противника", - отметили в штабе.

Напомним, на сегодня масштабные пожары также продолжаются и в Харьковской области, там в качестве версий тоже рассматриваются поджог и человеческий фактор.

Уже известно об одном погибшем на пожарах в Луганской области. Кроме того, два человека с ожогами разной степени тяжести госпитализированы, огнем уничтожены 13 заброшенных домов. У президента Владимира Зеленского уже заявили, что правительство готовит помощь пострадавшим в результате пожаров в Харьковской и Луганской областях.