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Штаб ООС звинуватив бойовиків у причетності до пожеж на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Причиною пожеж в Луганській області, за попередньою версією, можуть бути підпали з боку бойовиків. На це вказує характер поширення вогню.

Про це йдеться в повідомленні штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що до гасіння пожеж залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних сил України, ДСНС та інших складових сил оборони.

"Характер виникнення епіцентрів горіння і розповсюдження вогню, за попередньою оцінкою, вказує на навмисний підпал з боку супротивника", - відзначили в штабі.

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Нагадаємо, на сьогодні також тривають масштабні пожежі і в Харківській області, там в якості версій теж розглядаються підпал і людський фактор.

Вже відомо про одного загиблого на пожежах в Луганській області. Крім того, дві особи з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані, вогнем знищено 13 покинутих будинків. У президента Володимира Зеленського вже заявили, що уряд готує допомогу постраждалим внаслідок пожеж у Харківській і Луганській областях.

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