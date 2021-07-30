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Штаб-квартира ООН в Афганистане подверглась артиллерийскому удару: есть погибший и раненые

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штаб-квартира ООН в Герате (Афганистан) подверглась обстрелу из гранатометов и артиллерии. Сотрудники миссии не пострадали. Погиб афганский полицейский, еще несколько офицеров ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По ее данным, в результате атаки, во время которой штаб-квартира ООН в Гарте подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников организации не пострадал.

"Виновные в этом нападении должны быть установлены и привлечены к ответственности", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.

В организации отметили, что в районе, где произошел обстрел штаб-квартиры ООН, сегодня происходили боевые столкновения между талибами и правительственными войсками. Организация пытается в срочном порядке восстановить полную картину нападения и для этого находится в контакте с соответствующими сторонами.

Напомним, по данным США, в Афганистане растет число жертв среди мирных жителей из-за атак талибов.

Ранее сообщалось, что США обещают поддержать военные силы Афганистана. Это будет длиться до тех пор, пока "Талибан" не отступит.

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ТалибанАфганистан