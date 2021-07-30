Штаб-квартира ООН в Афганістані зазнала артилерійського удару: є загиблий і поранені

Штаб-квартира ООН в Гераті (Афганістан) піддалася обстрілу з гранатометів і артилерії. Співробітники місії не постраждали. Загинув афганський поліцейський, ще кілька офіцерів поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії ООН зі сприяння Афганістану ( МООНСА ).

За її даними, в результаті атаки, під час якої штаб-квартира ООН в Гарті піддалася гранатометному і артилерійському обстрілу, ніхто зі співробітників організації не постраждав.

"Винні в цьому нападі повинні бути встановлені і притягнуті до відповідальності", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.

В організації зазначили, що в районі, де стався обстріл штаб-квартири ООН, сьогодні відбувалися бойові зіткнення між талібами і урядовими військами. Організація намагається в терміновому порядку відновити повну картину нападу і для цього знаходиться в контакті з відповідними сторонами.