Штаб, занимающийся обменами пленных, заявил об информационной атаке

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил об усилении информационных атак. В ведомстве опровергли сообщения о якобы смене руководства и призвали доверять только официальным источникам информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что в информационном пространстве распространяются сообщения о якобы кадровых изменениях в руководстве Координационного штаба.

Там подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер.

Что заявили в штабе

В Координационном штабе сообщили, что его руководитель генерал-лейтенант Олег Иващенко, заместитель Андрей Юсов, секретарь штаба и руководитель рабочей группы по обменам бригадный генерал Дмитрий Усов продолжают выполнять свои обязанности и работают над возвращением украинских военных и гражданских из российского плена.

В ведомстве напомнили, что по поручению президента Украины продолжается переговорный процесс по организации следующих обменов.

Кроме того, ежедневно проходят встречи с семьями пленных, ведется обработка новой информации, функционируют информационная система и личный кабинет, продолжается международная работа и реализация проектов поддержки семей, а также инициатив серии "Хочу", направленных на пополнение обменного фонда.

К чему призвали украинцев

В Координационном штабе заявили, что распространение ложной информации свидетельствует о попытках сорвать или дискредитировать его работу.

В завершение украинцев призвали пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации, чтобы не стать жертвами информационных манипуляций.