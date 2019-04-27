ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Шрі-Ланці затримали чоловіка з великою кількістю вибухівки

Новини » Надзвичайні події    27.04.2019 - 16:18
На Шрі-Ланці затримали чоловіка з великою кількістю вибухівки
Ілюстративне фото (twitter.com/bot_political)

У підозрюваного чоловіка було виявлено 6,5 кг вибухівки

У місті Трінкомалі військово-морські сили Шрі-Ланки провели затримання чоловіка у якого було з собою 6,5 кілограмів вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал First News Twitter.

Повідомляється, що в результаті обшуку правоохоронці знайшли підозрюваного у 51 шашку гелигнита, кожна з яких важить близько 130 грам, 8 метрів гнота, а також 215 детонаторів.

В даний час військово-морські сили передали підозрюваного разом з вилученим мотоциклом і вибуховими речовинами поліцейським.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали трьох осіб з вибухівкою недалеко від залізничної станції в Коломбо. У затриманих було вилучено 1 кг вибухової речовини С-4.

Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що в майбутні вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.

На Шрі-Ланці на 10 днів закрили всі освітні установи На Шрі-Ланці поблизу ж/д станції затримали трьох осіб з вибухівкою
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України взрывчаткаШри-ЛанкаЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся