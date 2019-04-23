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На Шри-Ланке сообщили о неудачной атаке на четвертый отель

Новости » Общество    23.04.2019 - 19:32
На Шри-Ланке сообщили о неудачной атаке на четвертый отель
Фото: Ранил Викрамасингхе (gettyimages.com)

Правительство предупредило жителей острова о сохраняющейся опасности

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что террористы планировали атаку на четвертый отель. Об этом сообщает Associated Press.

Глава правительства не исключил, что руководящий нападениями лидер местной группировки был убит. Он также предупредил жителей острова о сохраняющейся опасности.

Взрывы на Шри-Ланке прогремели утром 21 апреля. Первый  взрыв произошел в церкви святого Антония в Коломбо, второй - в церкви святого Себастьяна в Негомбо, в 30 км севернее Коломбо, третий - в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще один взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой - в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. Всего на Шри-Ланки произошли девять взрывов. 

Боевики "Исламского государства" взяли ответственность за теракты на Шри-Ланке, в результате которых погиб 321 человек. Среди погибших 45 детей. Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию, где погибли 50 человек.

Сообщается, что полиция острова, после серии взрывов на Шри-Ланке, обнаружила 87 детонаторов  на автобусной остановке Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах в окрестностях столицы Коломбо.

 

 

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