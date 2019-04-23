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На Шрі-Ланці повідомили про невдалу атаку на четвертий готель

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 19:32
На Шрі-Ланці повідомили про невдалу атаку на четвертий готель
Фото: Поранив Викрамасингхе (gettyimages.com)

Уряд попередив жителів острова про небезпеку

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе заявив, що терористи планували атаку на четвертий готель. Про це повідомляє Associated Press.

Глава уряду не виключив, що керівний нападами лідер місцевої угруповання був убитий. Він також попередив жителів острова про що зберігається небезпеку.

Вибухи на Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна у Негомбо, в 30 км на північ від Коломбо, третій - у церкві в місті Баттікалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі столичного зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби. Всього на Шрі-Ланки відбулися дев'ять вибухів.

Бойовики "Ісламського держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці, в результаті яких загинула 321 людина. Серед загиблих 45 дітей. Влада Шрі-Ланки назвала теракти помстою за Нову Зеландію, де загинули 50 осіб.

Повідомляється, що поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованій в районі Петті в околицях столиці Коломбо.

 

 

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