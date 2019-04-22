На Шри-Ланке произошел еще один взрыв

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв возле церкви в Коломбо, где накануне погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.

Отметим, на Шри-Ланке 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. По последним данным, в результате взрывов погибли почти 300 человек.

РБК-Украина писало, что украинцев среди пострадавших и погибших нет. При этом, по словам представителя шри-ланкийской национальной больницы, среди жертв были граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

Также полиция сообщает, что были задержаны 24 подозреваемых в терактах на Шри-Ланке. Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло 8 взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.