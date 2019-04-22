На Шрі-Ланці стався ще один вибух

На Шрі-Ланці прогримів ще один вибух біля церкви в Коломбо, де напередодні загинули десятки людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидця.

Вибух стався під час роботи саперів, які намагалися знешкодити пристрій у фургоні, припаркованому поруч з церквою.

Зазначимо, на Шрі-Ланці 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби. За останніми даними, в результаті вибухів загинули майже 300 осіб.

РБК-Україна писало, що українців серед постраждалих і загиблих немає. При цьому, за словами представника шрі-ланкійської національної лікарні, серед жертв були громадяни США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії і Бангладеш.

Також поліція повідомляє, що були затримані 24 підозрюваних у терактах на Шрі-Ланці. Всього 21 квітня на Шрі-Ланці сталося 8 вибухів. Восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо. На даний момент жодна з екстремістських угруповань не взяла на себе відповідальність за вибухи.