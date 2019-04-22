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Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке превысило 260 человек

Новости » Происшествия    22.04.2019 - 05:42
Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке превысило 260 человек
Фото: после взрывов на Шри-Ланке (infobae.com)

Еще более 450 человек на Шри-Ланке получили ранения

В результате серии взрывов на Шри-Ланке в церквях число погибших возросло до 262 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ланкийский новостной портал News 1st.

Отмечается, что еще по меньшей мере 452 человека ранены. Взрывы прогремели в воскресенье, 21 апреля, во время пасхальных служб в церквях.

Также были взрывы в отелях и возле столичного зоопарка и в районе Дематагода. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден сообщил, что были установлены личности, которые совершили серию взрывов на Шри-Ланке. Участники террористических атак вскоре будут взяты под стражу, а власти страны в их отношении предпримут все необходимые действия.

Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло 8 взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. 

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