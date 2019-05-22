На Шри-Ланке продлили режим чрезвычайного положения

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Чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 мая в целях соблюдения общественной безопасности и порядка

Власти Шри-Ланки продлили еще на месяц режим чрезвычайного положения, которые ввели на острове после пасхальных терактов 21 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной портал Ada Derana.

Как сообщается, президент страны Майтрипала Сирисена накануне подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 мая в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов на территории трех церквей и трех отелей. В результате терактов, по официальной информации, погибли 253 человека. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент страны подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Запрет вступил в силу 29 апреля.

Также на Шри-Ланке полиция задержала 89 человек по подозрению в организации серии взрывов, которые прогремели 21 апреля в нескольких городах страны. Следствие над 69 задержанными ведет Отдел по борьбе с уголовными преступлениями, а расследованием оставшихся 20 человек занимается Отдел по борьбе с терроризмом.

13 мая на Шри-Ланке вновь ввели комендантский час из-за нападений на мечети и принадлежащие мусульманам дома. Власти ввели комендантский час в большинстве деревень в районе Курунегала, где несколько мечетей и домов мусульман были атакованы.