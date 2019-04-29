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На Шри-Ланке запретили носить одежду, закрывающую лицо

Новости » Общество    29.04.2019 - 01:51
На Шри-Ланке запретили носить одежду, закрывающую лицо
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Запрет вступил в силу с 29 апреля

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Об этом сообщает портал News 1st.

Отмечается, что запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Данный шаг был предпринят в целях стабилизации обстановки в стране, пережившей серию терактов на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что разведслужбы Шри-Ланки предполагают, что боевики террористической организации "Исламское государство" могут предпринять новые атаки в туристических зонах Азии и Африки, подобные той, что была предпринята на Шри-Ланке.

Напомним, серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля, в день празднования католической Пасхи. В частности, взрывы прогремели в трех церквях и трех отелях, в жилом комплексе в пригороде Коломбо и на западе острова. Ответственность за взрывы взяла на себя ИГИЛ. 

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

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