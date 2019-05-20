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Суд арестовал руководителя Госслужбы занятости

Новости » Общество    20.05.2019 - 15:21
Суд арестовал руководителя Госслужбы занятости
Фото: задержание Валерия Ярошенко (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Валерия Ярошенко задержали с возможностью внесения залога 20 млн гривен

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен и.о. председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сообщается, что сегодня суд избрал меры должностным лицам Государственной службы занятости и посреднику, задержанным в пятницу при получении 480 тыс. гривен от предпринимателя.

И.о. председателя Государственной службы занятости Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 20 млн гривен.

Заместителю руководителя управления Государственной службы занятости избрана мера пресечения в виде ареста с возможность внесения залога в 9,6 млн гривен.

Посредник на время следствия будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, 17 мая военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко. В частности, правоохранители задержали группу должностных лиц за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

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