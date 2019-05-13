На Шри-Ланке ввели комендантский час

Иллюстративное фото (twitter.com/Rocketnews1)

Власти ввели комендантский час в большинстве деревень в районе Курунегала

В понедельник, 13 мая, на Шри-Ланке ввели новый комендантский час из-за нападений на мечети и принадлежащие мусульманам дома. Об этом сообщил представитель военных Сумит Атапатту, передает Reuters. Власти ввели комендантский час в большинстве деревень в районе Курунегала, где накануне несколько мечетей и домов мусульман были атакованы.

"Чтобы взять ситуацию под контроль, ночью был введен полицейский комендантский час", - сообщил Атапатту.

Также на Шри-Ланке после нападений на мусульман временно заблокировали социальные сети и мессенджеры.

По данным Reuters, накануне несколько десятков человек разгромили мечети и магазины, которыми владеют мусульмане. Предполагается, что инцидент произошел из-за конфликтной ситуации в одной из социальной сетей.

Напомним, в апреле на Шри-Ланке произошла серия терактов, в том числе в католических церквях во время празднования Пасхи. В результате погибли, по меньшей мере, 250 человек и еще около 500 пострадали.

В связи с этим власти временно блокировали соцсети и мессенджеры. Полиция задержала 40 человек. После терактов в стране запретили носить одежду, которая закрывает лицо. Ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство".