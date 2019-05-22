На Шрі-Ланці продовжили режим надзвичайного стану

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Надзвичайний стан буде діяти протягом місяця з 22 травня метою дотримання громадської безпеки і порядку

Влада Шри-Ланки подовжила ще на місяць режим надзвичайного стану, які ввели на острові після великодніх терактів 21 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний портал Ada Derana.

Як повідомляється, президент країни Майтрипала Сирисена напередодні підписав відповідне розпорядження. Згідно з документом, надзвичайний стан буде діяти протягом місяця з 22 травня метою дотримання громадської безпеки та порядку, а також для забезпечення поставок товарів і послуг першої необхідності.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. В результаті терактів, за офіційною інформацією, загинули 253 людини. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІГ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент країни підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю. Заборона набула чинності 29 квітня.

Також на Шрі-Ланці поліція затримала 89 осіб за підозрою в організації серії вибухів, які прогриміли 21 квітня в декількох містах країни. Слідство над 69 затриманими веде Відділ по боротьбі з кримінальними злочинами, а розслідуванням решти 20 чоловік займається Відділ по боротьбі з тероризмом.

13 травня на Шрі-Ланці знову ввели комендантську годину через напади на мечеті і належать мусульманам будинку. Влада ввела комендантську годину в більшості сіл в районі Курунегала, де кілька мечетей і будинків мусульман були атаковані.