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На Шри-Ланке продлили чрезвычайное положение еще на месяц

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 04:38
На Шри-Ланке продлили чрезвычайное положение еще на месяц
Фото: флаг Шри-Ланки (flickr.com/Nazly Ahmed)

Чрезвычайное положение было объявлено 22 апреля после нескольких терактов в церквях и отелях страны

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на месяц, до 22 июля, режим чрезвычайного положения с учетом ситуации с безопасностью в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В подписанном Сирисеной документе отмечается, что чрезвычайное положение введено ради общественной безопасности, охраны общественного порядка и обеспечения поставок и услуг, необходимых для жизни общества.

Чрезвычайное положение на Шри-Ланке было объявлено 22 апреля, на следующий день после нескольких террористических атак в католических церквях и отелях страны, в результате которых погибли более 250 человек и ранены более 500 человек.

Более 100 подозреваемых были арестованы после террористических атак в апреле.

Напомним, 22 мая президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена уже продлевал на месяц режим чрезвычайного положения, введенный после пасхальных терактов 21 апреля.

С 29 апреля на Шри-Ланке также вступило в силу распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, препятствующего установлению личности человека по лицу.

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Новости Украины чрезвычайное положениеШри-Ланка
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