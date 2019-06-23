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На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан ще на місяць

Новини » Надзвичайні події    23.06.2019 - 04:38
На Шрі-Ланці продовжили надзвичайний стан ще на місяць
Фото: прапор Шрі-Ланки (flickr.com/Nazly Ahmed)

Надзвичайний стан було оголошено 22 квітня після кількох терактів у церквах і готелях країни

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена продовжив ще на місяць, до 22 липня, режим надзвичайного стану з урахуванням ситуації з безпекою в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

У підписаному Сірісеною документі наголошується, що надзвичайний стан запроваджено заради громадської безпеки, охорони громадського порядку та забезпечення поставок і послуг, необхідних для життя суспільства.

Надзвичайний стан на Шрі-Ланці було оголошено 22 квітня, наступного дня після кількох терористичних атак у католицьких церквах і готелях країни, в результаті яких загинуло понад 250 осіб і поранено понад 500 людей.

Понад 100 підозрюваних були арештовані після терористичних атак у квітні.

Нагадаємо, 22 травня президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена вже продовжував на місяць режим надзвичайного стану, запроваджений після великодніх терактів 21 квітня.

З 29 квітня на Шрі-Ланці також набуло чинності розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, що перешкоджає встановленню особи людини за обличчям.

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