Экс-канцлер Германии Шредер считает нужным продолжать общение с Путиным
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в свете войны России против Украины не собирается отказываться от возможности личного общения с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом повыдомляэ РБК-Украина со ссылкой на DW.
Шредер подчеркнул, что не верит в возможность разрешить конфликт военным путем.
"Судьбу солдат и мирного населения в Украине можно облегчить только с помощью дипломатического решения", - заявил бывший канцлер.
Как отмечается, в первый день войны бывший глава правительства ФРГ осудил вторжение России в Украину.
"Война и связанные с ней страдания людей в Украине должны быть прекращены как можно быстрее. Это ответственность российского правительства", - заявил Шредер.
Напомним, Шредеру уже вменяли тесные связи с Россией. Заявляли о негативных последствиях для Германии.
После волны критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".