Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шредера

Европарламент проголосовал за введение санкций против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера (СДПГ). Резолюцию с призывом к ЕС поддержало подавляющее большинство депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

В резолюции Европарламента отмечается, что Шредер продолжает действовать в интересах российских энергетических компаний, таких как "Роснефть". В тексте также содержится призыв к странам ЕС расширить список лиц, подпадающих под ограничения, за счет европейских членов правления крупных холдингов и политиков, которые продолжают получать деньги из России.

Кроме Шредера в документе упоминаются бывшие главы правительств, в том числе Вольфганг Боул (Австрия) и Франсуа Фийон (Франция). Они недавно уволились со своих постов в российских компаниях. Стоит отметить, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.