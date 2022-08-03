UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шредер после поездки в Москву выступил за запуск "Северного потока-2"

Фото: Шредер выступил за запуск "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бывший канлер Германии Герхард Шредер призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит за счет запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Шредера в интервью немецкому изданию Stern.

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Его строительство завершено. Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками не будет", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова поехал в Россию. Его застали недалеко от офиса "Роснефти" в Москве. Однако, по его словам, в российской столице он находился на "отдыхе".

По информации немецких СМИ, Шредер поехал в Москву якобы на переговоры, в рамках которых планируется обсудить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияШредерСеверный поток-2