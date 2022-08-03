Шредер после поездки в Москву выступил за запуск "Северного потока-2"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Шредера в интервью немецкому изданию Stern .

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Его строительство завершено. Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" проблем с поставками не будет", - сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова поехал в Россию. Его застали недалеко от офиса "Роснефти" в Москве. Однако, по его словам, в российской столице он находился на "отдыхе".

По информации немецких СМИ, Шредер поехал в Москву якобы на переговоры, в рамках которых планируется обсудить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

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