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Не на отдыхе. Spiegel назвал якобы настоящую цель визита Шредера в Россию

Новина українською →
Киев, Вторник 26 июля 2022 16:02
Не на отдыхе. Spiegel назвал якобы настоящую цель визита Шредера в Россию Фото: экс-канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву якобы на переговоры (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву якобы на переговоры, в рамках которых планируется обсудить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Источники немецкого издания сообщают, что Шредер прибыл в Москву в воскресенье. Добрался он туда через Баку. По имеющимся данным, целью визита являются переговоры о поставках газа по "Северному потоку-1".

Однако неясно, с кем именно планирует общаться бывший канцлер ФРГ.

Приезд Шредера в Москву также подтверждает его супруга Соен Шредер-Ким.

Стоит отметить, что последний раз Шредер приезжал в Москву в марте этого года, чтобы поговорить с президентом Владимиром Путиным о вторжении России в Украину.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова прибыл в Россию. Его застали недалеко от офиса "Роснефти" в Москве. Однако, по его словам, в российской столице он находится на "отдыхе".

Как сообщалось, после волны критики со стороны немецких и западных политиков за поддержку президента России Владимира Путина, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что уходит с поста председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Несмотря на это, Бундестаг лишил его особых прав, а также закрыл финансирование и сам офис бывшего канцлера.

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