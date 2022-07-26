Не на отдыхе. Spiegel назвал якобы настоящую цель визита Шредера в Россию

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер отправился в Москву якобы на переговоры, в рамках которых планируется обсудить поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Источники немецкого издания сообщают, что Шредер прибыл в Москву в воскресенье. Добрался он туда через Баку. По имеющимся данным, целью визита являются переговоры о поставках газа по "Северному потоку-1".

Однако неясно, с кем именно планирует общаться бывший канцлер ФРГ.

Приезд Шредера в Москву также подтверждает его супруга Соен Шредер-Ким.

Стоит отметить, что последний раз Шредер приезжал в Москву в марте этого года, чтобы поговорить с президентом Владимиром Путиным о вторжении России в Украину.