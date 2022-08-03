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Шредер після поїздки до Москви виступив за запуск "Північного потоку-2"

Фото: Шредер виступив за запуск "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Колишній канлер Німеччини Герхард Шредер закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Шредера в інтерв'ю німецькому виданню Stern.

"Найпростішим рішенням було б ввести в експлуатацію газопровід "Північний потік-2". Його будівництво завершено. Коли справи підуть зовсім туго, цей трубопровід є, і з обома газопроводами "Північний потік" проблем з поставками не буде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову поїхав до Росії. Його застали недалеко від офісу "Роснефти" в Москві. Однак, за його словами, в російській столиці він перебував на "відпочинку".

За інформацією німецьких ЗМІ, Шредер поїхав до Москви нібито на переговори, в рамках яких планується обговорити поставки газу по газопроводу "Північний потік-1".

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ГерманияШредерПівнічний потік-2