"Москва - прекрасный город": Шредера застали на "отдыхе" в России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер снова прибыл в Россию. Его застали во время "отпуска" в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал n-tv .

"Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сказал Шредер в комментарии корреспонденту телеканала.

На замечание по поводу того, что неподалеку находится штаб-квартира российской нефтяной компании "Роснефть", Шредер ответил: "Неужели? О, действительно, вы правы".

В то же время однопартиец Шредера и министр труда и социальных дел Хубертус Хайль в очередной раз отмежевался от бывшего лидера Социал-демократической партии Германии.

"Я уже давно не понимаю такого поведения, особенно в нынешнее время", - сказал он.

По словам Хайля, действия Шредера не имеют отношения ни к политике правительства ФРГ, ни к партии социал-демократов, поскольку ведомство федерального канцлера не занималось и не занимается организацией его поездок в Москву.