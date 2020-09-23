ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шпионский скандал: Болгария высылает российских дипломатов

Автор: Дмитрий Левицкий

Двое обвиняемых в шпионаже российских дипломатов были признаны "persona non grata" в Болгарии. У россиян есть 72 часа, чтобы покинуть территорию страны.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Болгарии.

Сегодня болгарский МИД получил письмо от прокуратуры с постановлением о приостановлении производства в отношении двух российских дипломатов из-за их неприкосновенности.

"В пределах своей компетенции МИД Болгарии принял необходимые меры согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях", - отметили в ведомстве.

Самые читаемые новости

Болгарская сторона уже уведомила российское посольство о своем решении.

Напомним, прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По версии прокуратуры, дипломаты собирали секретную информацию о болгарской армии и передавали ее разведке России.

Это уже второй раз за год Болгария разоблачает российских дипломатов в шпионаже, подобный случай произошел в январе.

Кроме того, в этом году Австрия впервые в истории страны выслала российского дипломата, которого также заподозрили в шпионаже.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияБолгариядепортациядипломатышпионаж