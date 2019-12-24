Шпионов "ЛНР" приговорили к тюремным срокам

Двоих информаторов "ЛНР", которые передавали разведданные относительно украинских военнослужащих, приговорили к тюремным срокам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщили в СБУ, в одном случае житель Новоайдарского района Луганской области передавал информацию о дислокации и перемещении военной техники Вооруженных сил Украины, что привело к попытке прорыва линии обороны украинских военных со стороны боевиков "ЛНР".

В другом случае житель Лисичанска проводил сбор и передачу информации о направлениях движения, месте дислокации, составе и численности военной техники ВСУ. Также он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины.

Во время обысков у обоих информаторов боевиков были изъяты боеприпасы и взрывные устройства.

"В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям, направленных на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сообщили в СБУ.

Согласно приговору пособники боевиков получили 5 и 3 года и 3 месяца тюрьмы.

Ранее РБК-Украина писало, что главаря диверсионной группы "ЛНР" приговорили к 9 годам тюрьмы. Командир диверсионной группы боевиков готовил теракты против украинских политиков и активистов.

Также агента "ЛНР" засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом. Боевик планировал взрыв стратегически важного участка железной дороги в Харьковской области.