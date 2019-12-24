Шпигунів "ЛНР" засудили до тюремних термінів

Двох інформаторів "ЛНР", які передавали розвіддані щодо українських військовослужбовців, засудили до тюремних термінів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомили в СБУ, в одному випадку житель Новоайдарського району Луганської області передавав інформацію про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних сил України, що призвело до спроби прориву лінії оборони українських військових з боку бойовиків "ЛНР".

В іншому випадку житель Лисичанська проводив збір і передачу інформації про напрямки руху, місце дислокації, складі і чисельності військової техніки ЗСУ. Також він складав і передавав бойовикам списки місцевих жителів, які служать у військових підрозділах та правоохоронних органах України.

Під час обшуків у обох інформаторів бойовиків були вилучені боєприпаси і вибухові пристрої.

"В судовому засіданні обвинувачені повністю визнали свою провину і причетність до вчинених злочинів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сприяння діяльності терористичної організації, незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами", - повідомили в СБУ.

Згідно з вироком посібники бойовиків отримали 5 і 3 роки і 3 місяці тюрми.

Раніше РБК-Україна писало, що ватажка диверсійної групи "ЛНР" засудили до 9 років тюрми. Командир диверсійної групи бойовиків готував теракти проти українських політиків і активістів.

агента "ЛНР" засудили до 10 років в'язниці за спробу диверсії під Харковом. Бойовик планував вибух стратегічно важливої ділянки залізниці в Харківській області.