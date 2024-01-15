Найманець ПВК "Вагнера" готував диверсію РФ на Київ. СБУ розповіла деталі плану

СБУ затримала найманця ПВК "Вагнера". Він готував удари РФ, метою яких було залишити Київ без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"СБУ затримала "вагнерівця", який готував удари РФ, що мали знеструмити Київ", - йдеться в повідомленні.

Багатоетапна операція

Для затримання найманця ПВК Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію.

"Його російська воєнна розвідка (відома як ГРУ) "закинула" в Україну для проведення диверсій. Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі", - розповіли про завдання диверсанта в СБУ.

Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території Білорусі.

"Унаслідок цього зловмисника було затримано "на гарячому": він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію", - зазначили у відомстві.

За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Що відомо про "вагнерівця"?

Як встановило розслідування, затриманим є громадянин Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ.

З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань так званих "ЛДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії "Вагнера", у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - диверсія та участь у терористичній групі чи терористичній організації.

Як повідомлялося, раніше контррозвідка СБУ затримала російського агента, якого ФСБ відправила до Києва для підготовки диверсії. Його було перекинуто до столиці ще до початку війни.

Також СБУ та ДБР викрили командування та ключових диверсантів елітного спецназу Росії. Вони робили резонансні диверсії не лише в Україні, а й у країнах ЄС.