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Шпигував для Росії. Охоронця британського посольства у Берліні ув'язнили на 13 років

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Британія, П'ятниця 17 лютого 2023 13:59
Шпигував для Росії. Охоронця британського посольства у Берліні ув'язнили на 13 років Фото: охоронця британського посольства у Берліні ув'язнили на 13 років за шпигунство на користь РФ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Британець Девід Сміт, який працював охоронцем у посольстві Великої Британії в Німеччині, зізнався, що передавав секретні документи Росії. Його засудили до 13 років і двох місяців в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що 58-річний чоловік визнав вісім звинувачень відповідно до закону про державну таємницю.

Суддя зазначив, що у Сміта виникли "виразно антибританські" почуття, і він створив у колег враження, що він "більш симпатизує Росії, зокрема президенту Путіну".

Він сказав, що підривна діяльність Сміта почалася з 2018 року, і він скопіював "значну кількість матеріалу" за ці роки.

За словами судді, Сміту "повністю усвідомлював, що йому не слід було копіювати будь-які з цих документів, і так само усвідомлював що, якби ці документи потрапили в чужі руки, вони могли б зашкодити британським інтересам або становити загрозу для тих, хто працює в Британському посольстві".

Повідомляється, що Сміт почав передавати документи у листі військовому аташе в посольстві Росії у 2020 році і пообіцяв, що "буде більше інформації". У другому листі він передав фотографії співробітників посольства з описами, піддаючи їх "максимальному ризику".

"Ви встановили регулярний контакт з кимось у російському посольстві, і цей контакт був каналом, через який передавалися незаконно отримані вами матеріали", - додав суддя.

За його словами, Сміт збирав матеріали з метою завдання шкоди британським інтересам, порушуючи довіру до його ролі охоронця.

"Само собою зрозуміло, що ця справа вимагає негайного тюремного ув’язнення... Я оцінюю вашу провину як високу. Ваша робота полягала в тому, щоб забезпечити безпеку посольства та його персоналу", - сказав суддя.

Він зазначив неможливість оцінки фактичної шкоди, яку завдав Сміт, не знаючи, скільки інформації було передано Росії.

РБК-Україна порозповідало деталі справи Сміта.

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