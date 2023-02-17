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Шпионил для России. Охранника британского посольства в Берлине арестовали на 13 лет

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Великобритания, Пятница 17 февраля 2023 13:59
Шпионил для России. Охранника британского посольства в Берлине арестовали на 13 лет Фото: охранника британского посольства в Берлине арестовали на 13 лет за шпионаж в пользу РФ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Британец Дэвид Смит, который работал охранником в посольстве Великобритании в Германии, признался, что передавал секретные документы России. Его приговорили к 13 годам и двум месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что 58-летний мужчина признал восемь обвинений в соответствии с законом о государственной тайне.

Судья отметил, что у Смита возникли "четко антибританские" чувства, и он создал у коллег впечатление, что он "больше симпатизирует России, в том числе президенту Путину".

Он сказал, что подрывная деятельность Смита началась с 2018 года, и он скопировал "значительное количество материала" за эти годы.

По словам судьи, Смита "полностью сознавал, что ему не следовало копировать какие-либо из этих документов, и так же осознавал что, если бы эти документы попали в чужие руки, они могли бы навредить британским интересам или представлять угрозу для тех, кто работает в Британском посольстве".

Сообщается, что Смит начал передавать документы в письме военному атташе в посольстве России в 2020 году и пообещал, что "будет больше информации". Во втором письме он передал фотографии сотрудников посольства с описаниями, подвергая их "максимальному риску".

"Вы установили регулярный контакт с кем-то в российском посольстве, и этот контакт был каналом, через который передавались незаконно полученные вами материалы", - добавил судья.

По его словам, Смит собирал материалы с целью нанесения ущерба британским интересам, нарушая доверие к его роли охранника.

"Само собой разумеется, что это дело требует немедленного тюремного заключения... Я оцениваю вашу вину как высокую. Ваша работа заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность посольства и его персонала", - сказал судья.

Он отметил невозможность оценки фактического ущерба, нанесенного Смитом, так как неизвестно, сколько информации было передано России.

РБК-Украина рассказало детали дела Смита.

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