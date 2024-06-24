Шпигував для РФ на українсько-білоруському кордоні: правоохоронці затримали "крота" ФСБ

Як зазначають у відомстві, прикордонник-агент ФСБ збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

Зловмисником виявився завербований російською спецслужбою контрактник, керівник відділення місцевого прикордонного загону.

"За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

У разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

"Служба безпеки завчасно перехопила відповідну інформацію і документувала злочинні дії фігуранта", - зазначають правоохоронці.

Затримання

На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ із залученням спецпризначенців ЦСО "А" затримали російського агента поблизу місця служби. Надалі СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

"За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську", - інформують в СБУ.

Зазначається, що контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

Підозра та ймовірний термін

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

Слідчі повідомили "кроту" про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

"Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення", - зазначають в СБУ.

Фото: СБУ затримала "крота" РФ, що шпигував за ЗСУ на українсько-білоруському кордоні (https://t.me/SBUkr/12237)