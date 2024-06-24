Шпионил для РФ на украинско-белорусской границе: правоохранители задержали "крота" ФСБ

Как отмечают в ведомстве, пограничник-агент ФСБ собирал информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни.

Злоумышленником оказался завербованный российской спецслужбой контрактник, руководитель отделения местного пограничного отряда.

"По указанию оккупантов "крит" устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, обороняющих границы с Беларусью", - говорится в сообщении.

Он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на территории региона.

В случае выполнения враждебных задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию России и устроить в оккупационные группировки РФ.

"Служба безопасности раньше времени перехватила соответствующую информацию и документировала преступные действия фигуранта", - отмечают правоохранители.

Задержание

На финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ с привлечением спецназовцев ЦСО "А" задержали российского агента вблизи места службы. В дальнейшем СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.

"По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован сотрудником ФСБ Алексеем Добрыцким, дислоцирующимся во временно оккупированном Луганске", - информируют в СБУ.

Отмечается, что контрактник попал в поле зрения РФ, проходя службу на востоке Украины. Впоследствии его перевели в одно из подразделений пограничного отряда в Волынской области.

Для коммуникации агент и его российский куратор использовали анонимный чат в мессенджере.

Подозрение и вероятный срок

Во время обыска в квартире и на рабочем месте задержанного изъят мобильный телефон и компьютер, которые он использовал в преступной деятельности.

Следователи сообщили "кроту" о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", - отмечают в СБУ.

Фото: СБУ задержала "крота" РФ, шпионившего за ВСУ на украинско-белорусской границе (https://t.me/SBUkr/12237)