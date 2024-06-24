Шпионил для РФ на украинско-белорусской границе: правоохранители задержали "крота" ФСБ

Правоохранители задержали "крота" ФСБ, который шпионил для захватчиков на украинско-белорусской границе. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, пограничник-агент ФСБ собирал информацию о Силах обороны на северных рубежах Волыни.
Злоумышленником оказался завербованный российской спецслужбой контрактник, руководитель отделения местного пограничного отряда.
"По указанию оккупантов "крит" устанавливал локации укрепрайонов и ориентировочную численность украинских войск, обороняющих границы с Беларусью", - говорится в сообщении.
Он пытался передать координаты складов с вооружением и боеприпасами ВСУ на территории региона.
В случае выполнения враждебных задач оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию России и устроить в оккупационные группировки РФ.
"Служба безопасности раньше времени перехватила соответствующую информацию и документировала преступные действия фигуранта", - отмечают правоохранители.
На финальном этапе спецоперации контрразведчики СБУ с привлечением спецназовцев ЦСО "А" задержали российского агента вблизи места службы. В дальнейшем СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций украинских войск.
"По данным следствия, фигурант был дистанционно завербован сотрудником ФСБ Алексеем Добрыцким, дислоцирующимся во временно оккупированном Луганске", - информируют в СБУ.
Отмечается, что контрактник попал в поле зрения РФ, проходя службу на востоке Украины. Впоследствии его перевели в одно из подразделений пограничного отряда в Волынской области.
Для коммуникации агент и его российский куратор использовали анонимный чат в мессенджере.
Во время обыска в квартире и на рабочем месте задержанного изъят мобильный телефон и компьютер, которые он использовал в преступной деятельности.
Следователи сообщили "кроту" о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение", - отмечают в СБУ.
Напомним, недавно СБУ задержала агента ФСБ РФ, готовившего ракетные удары по Запорожью и топливным базам в регионе.
Также контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила "ливни" позиций ВСУ в прифронтовых районах, задержав вражескую информаторку. Она шпионила сразу в двух областях Украины.
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