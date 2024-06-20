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В Запоріжжі затримали агента РФ, який готував удари по місту і базах з паливом

Запоріжжя, Четвер 20 червня 2024 10:26
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В Запоріжжі затримали агента РФ, який готував удари по місту і базах з паливом Фото: у Запоріжжі затримали російського агента (nzl theukrainians org)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ РФ, який готував ракетні удари по Запоріжжю і паливних базах в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, цього разу окупанти особливо цікавилися місцевими базами паливно-мастильних матеріалів.

"Також ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони. Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свого агента - 47-річного безробітного жителя Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Він об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.

"У ході таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту. Надалі він мав передати отримані відомості фсб у вигляді відміток на Google-картах з детальним описом потенційних цілей", - зазначили в СБУ.

В Запоріжжі затримали агента РФ, який готував удари по місту і базах з паливом

У Запоріжжі затримали російського агента (t.me/SBUkr)

Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Подібні випадки

СБУ не вперше затримують російських агентів у Запоріжжі. Наприклад, буквально 4 червня повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який готував вибухи авто співробітників ТЦК у Запоріжжі. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Також, у березні, було затримано зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по Запоріжжю.

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