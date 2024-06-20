В Запоріжжі затримали агента РФ, який готував удари по місту і базах з паливом
Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ФСБ РФ, який готував ракетні удари по Запоріжжю і паливних базах в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
За даними контррозвідки СБУ, цього разу окупанти особливо цікавилися місцевими базами паливно-мастильних матеріалів.
"Також ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони. Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свого агента - 47-річного безробітного жителя Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
Він об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.
"У ході таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту. Надалі він мав передати отримані відомості фсб у вигляді відміток на Google-картах з детальним описом потенційних цілей", - зазначили в СБУ.
У Запоріжжі затримали російського агента (t.me/SBUkr)
Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Подібні випадки
СБУ не вперше затримують російських агентів у Запоріжжі. Наприклад, буквально 4 червня повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який готував вибухи авто співробітників ТЦК у Запоріжжі. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Також, у березні, було затримано зрадницю, яка шпигувала за співробітниками СБУ та коригувала удари по Запоріжжю.
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