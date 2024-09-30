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Шпигував за ППО у Черкаській області. СБУ викрила зрадника

Фото: СБУ викрила зрадника, який шпигував за ППО у Черкаській області (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України (СБУ) затримала чергового агента Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Черкасах. Зрадник розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось 

Потенційними цілями для ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, мобільно-вогневі групи українських військ., а також місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

Для виконання розвідзавдань ФСБ завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав "швидких грошей" на Telegram-каналах. Зрадник об'їжджав територію області та приховано фіксував локації українських захисників. Зокрема випитував необхідну йому інформацію під виглядом побутових розмов зі знайомими. 

 

Фото: СБУ викрила зрадника, який шпигував за ППО у Черкаській області (t.me/SBUkr)

Усі отримані відомості він переносив на Google-карти й передавав російському куратору. "Звіт" ворог планував використати для підготовки  серії ракетно-дронових ударів по регіону "в обхід" ППО.

СБУ затримала зрадника "на гарячому". Зокрема були проведені  комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Що загрожує 

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Вінницькій області було затримано агента Росії з кола блогера Лебедєва "Лохматого", який слідкував за переміщеннями Збройних сил України (ЗСУ).

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