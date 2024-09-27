У Вінницькій області затримано фельдшера, який слідкував за ЗСУ, приєднуючись до колон

У Вінницькій області СБУ затримала агента РФ з кола блогера Лебедєва "Лохматого". Він слідкував за переміщеннями ЗСУ, доєднуючись до їх колон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював на РФ у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.

Під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

"Таким чином російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар", - розповіли в СБУ.

Що відомо про зрадника?

Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов у Вінницькій області, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Telegram-каналах.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

"Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні", - зазначили у відомстві.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ - Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.