У Вінницькій області затримано фельдшера, який слідкував за ЗСУ, приєднуючись до колон
У Вінницькій області СБУ затримала агента РФ з кола блогера Лебедєва "Лохматого". Він слідкував за переміщеннями ЗСУ, доєднуючись до їх колон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював на РФ у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.
Під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.
"Таким чином російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар", - розповіли в СБУ.
Що відомо про зрадника?
Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов у Вінницькій області, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Telegram-каналах.
За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.
"Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні", - зазначили у відомстві.
Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання.
На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ - Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Що відомо про мережу агентів "Лохматого"
У червні 2023 року СБУ викрила Лебедєва на розвідувально-вибуховій діяльністі проти України та повідомила про підозру у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни.
У ході розслідування злочинних дій "Лохматого" було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив у Миколаївській області власну агентуру. Зокрема, у серпні 2023 року СБУ затримала у Миколаєві інформатора блогера ФСБ Сергія Лебедєва, яка "зливала" фото та відео з місць ворожих "прильотів".
Вже у жовтні 2023 року під Миколаєвом правоохоронці викрили одну із численних мереж російських агентів. До неї входили 13 інформаторів.
У липні 2024 року суд ухвалив вирок блогеру Сергію Лебедєву. Сам він у 2022 році скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці в Миколаєві.
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