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Шпионил за ПВО в Черкасской области. СБУ разоблачила предателя

Фото: СБУ разоблачила предателя, который шпионил за ПВО в Черкасской области (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала очередного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Черкассах. Предатель разведывал пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Что произошло

Потенциальными целями для врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции, мобильно-огневые группы украинских войск, а также места базирования и система охраны подразделений Национальной гвардии.

Для выполнения разведзаданий ФСБ завербовала 45-летнего безработного жителя Черкасс, который искал "быстрых денег" на Telegram-каналах. Предатель объезжал территорию области и скрыто фиксировал локации украинских защитников. В частности выспрашивал необходимую ему информацию под видом бытовых разговоров со знакомыми. 

 

Фото: СБУ разоблачила предателя, который шпионил за ПВО в Черкасской области (t.me/SBUkr)

Все полученные сведения он переносил на Google-карты и передавал российскому куратору. "Отчет" враг планировал использовать для подготовки серии ракетно-дронных ударов по региону "в обход" ПВО.

СБУ задержала предателя "на горячем". В частности были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

Что грозит

Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Винницкой области был задержан агент России с круга блогера Лебедева "Лохматого", который следил за перемещениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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