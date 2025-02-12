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Шпигував за оборонцями Покровська. СБУ затримала "сплячого" агентра РФ

Фото: СБУ затримала агента Росії, який шпигував за оборонцями Покровська (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Донецькій області було затримано "сплячого" агента Федеральної служби безпеки (ФСБ), який шпигував за Силами оборони у Покровську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Для того, щоб отримати координати для вогневого ураження, ФСБ задіяла свого "сплячого" агента. Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

Під час першого терміну в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербували та перевели у "режим очікування". Після виходу з тюрми підозрюваний переїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом зі співмешканкою у місті Білозерськ Покровського району.

Наприкінці 2024-го на нього вийшов російський куратор та доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони. Для збору інформації він обходив фронтову місцевість й приховано спостерігав за локаціями українських військ. Після цього передавав ФСБ інформацію через анонімний чат у месенджері. 

"Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку фронту", - пише СБУ. 

Що загрожує 

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також затримала двох російських агентів, які планували завдяки GPS-маячку слідкувати за спецтранспортом, що супроводжує колони ЗСУ.

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