Шпигував за оборонцями Покровська. СБУ затримала "сплячого" агентра РФ

Деталі справи

Для того, щоб отримати координати для вогневого ураження, ФСБ задіяла свого "сплячого" агента. Ним виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій.

Під час першого терміну в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербували та перевели у "режим очікування". Після виходу з тюрми підозрюваний переїхав на підконтрольну Україні територію та оселився разом зі співмешканкою у місті Білозерськ Покровського району.

Наприкінці 2024-го на нього вийшов російський куратор та доручив шпигувати за пунктами базування Сил оборони. Для збору інформації він обходив фронтову місцевість й приховано спостерігав за локаціями українських військ. Після цього передавав ФСБ інформацію через анонімний чат у месенджері.

"Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони на відповідному напрямку фронту", - пише СБУ.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.