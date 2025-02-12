Шпионил за защитниками Покровска. СБУ задержала "спящего" агентра РФ

Детали дела

Для того чтобы получить координаты для огневого поражения, ФСБ задействовала своего "спящего" агента. Им оказался 39-летний рецидивист, который дважды отбывал тюремное наказание за разбой.

Во время первого срока в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовали и перевели в "режим ожидания". После выхода из тюрьмы подозреваемый переехал на подконтрольную Украине территорию и поселился вместе с сожительницей в городе Белозерск Покровского района.

В конце 2024-го на него вышел российский куратор и поручил шпионить за пунктами базирования Сил обороны. Для сбора информации он обходил фронтовую местность и скрыто наблюдал за локациями украинских войск. После этого передавал ФСБ информацию через анонимный чат в мессенджере.

"Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на соответствующем направлении фронта", - пишет СБУ.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное.