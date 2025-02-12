Шпионил за защитниками Покровска. СБУ задержала "спящего" агентра РФ

В Донецкой области был задержан "спящий" агент Федеральной службы безопасности (ФСБ), который шпионил за Силами обороны в Покровске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Для того чтобы получить координаты для огневого поражения, ФСБ задействовала своего "спящего" агента. Им оказался 39-летний рецидивист, который дважды отбывал тюремное наказание за разбой.
Во время первого срока в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовали и перевели в "режим ожидания". После выхода из тюрьмы подозреваемый переехал на подконтрольную Украине территорию и поселился вместе с сожительницей в городе Белозерск Покровского района.
В конце 2024-го на него вышел российский куратор и поручил шпионить за пунктами базирования Сил обороны. Для сбора информации он обходил фронтовую местность и скрыто наблюдал за локациями украинских войск. После этого передавал ФСБ информацию через анонимный чат в мессенджере.
"Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его по месту жительства. Синхронно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны на соответствующем направлении фронта", - пишет СБУ.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем также задержала двух российских агентов, которые планировали благодаря GPS-маячку следить за спецтранспортом, сопровождающим колонны ВСУ.
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