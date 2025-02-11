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Планували шпигувати за ЗСУ. Викрито двох агентів, серед яких є неповнолітній

Вівторок 11 лютого 2025 11:16
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Планували шпигувати за ЗСУ. Викрито двох агентів, серед яких є неповнолітній Фото: СБУ затримала двох зрадників, які планували шпигувати за ЗСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Затримано двох агентів Російської Федерації (РФ), які планували завдяки GPS-маячку слідкувати за спецтранспортом, що супроводжує колони Збройних сил України (ЗСУ) на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Обидвох агентів було затримано у Кіровоградській області. Серед затриманих є неповнолітній.

"Для виконання ворожого завдання фігуранти мали приховано встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони ЗСУ. У такий спосіб ворог планував у режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах нашої держави", - пише СБУ.

Для роботи ворог завербував 20-річного безробітного з Київської області, який шукав "легких" грошей через Telegram. Після цього він прибув до Кіровоградської області й приступив до збору даних про місця базування й рух військових колон. Зокрема залучив до діяльності 17-річного мешканця регіону.

Фото: СБУ затримала двох зрадників, які планували шпигувати за ЗСУ (t.me/SBUkr)

"За вказівкою агента неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ. Дочекавшись сутінків, він намагався закріпити на ньому "маячок". У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього", - додає СБУ.

Також було встановлено, що 20-річний агент додатково фіксував для ворога локації територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки (ТЦК та СП) та паркувальні місця службового транспорту українських військ.

Що загрожує

20-річному зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Неповнолітній, своєю чергою, наразі співпрацює зі слідством.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Хмельницьку затримали зрадника, який готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони на замовлення спецслужб Росії.

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